المالكي يكشف عن موقفه من استهداف المثقفين

2019/02/04 | 18:03

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سومر نيوز: بغداد..



طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، بملاحقة الجماعات المسؤولة عن استهداف المثقفين وا...

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