مركز قانوني يدعو إلى متابعة الاتفاقية الأمنية لرفض استغلالها من قبل امريكا

2019/02/04 | 18:03

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بغداد : سومر نيوز

دعا مركز العراق للتنمية القانونية (ICLD)، الاثنين، الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي، إلى...

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