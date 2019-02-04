المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر شباط ومكافآت المتقاعدين العسكريين

2019/02/04 | 18:03

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بغداد –عراق برس-4شباط/ فبراير : اعلنت هيئة التقاعد الوطنية،اليوم الاثنين، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لوجبة شباط، والبدء بتوزيع مكافأة المتقاعدين العسكريين.

وقالت الهيئة في بيان ، انها”باشرت بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين لوجبة شباط ٢٠١٨”.

واشار البيان الى ،”المباشرة ايضا بدفع مكافآت المتقاعدين العسكريين من منتسبي الجيش العراقي الجديد وقوى الأمن الداخلي ممن جرت إحالتهم إلى التقاعد في شهر ١١ / ٢٠١٨ وشهر ١ / ٢٠١٩ مع صرف فروقات رواتب الشهداء وضحايا الارهاب بأثر رجعي”.

واضافت، انه”بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة مراكز الدفع لاستلام مستحقاتهم”.انتهى (1)

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