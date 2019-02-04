رئيس الجمهورية يصادق على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية

2019/02/04 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي.واكد صالح خلال بيان اصدرته رئاسة الجمهورية، وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، اكد على "ضرورة تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، والبدء بمرحلة البناء والاعمار"، مثمناً "الجهود التي اسهمت في اعداد مشروع الموازنة ودراسته وتشريعه سواء في الحكومة او بمجلس النواب".

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