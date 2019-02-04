متى يتحول معجون الأسنان إلى سمّ؟

2019/02/04 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر العلماء كثيرا من مخاطر الاستخدام المفرط لمعجون الأسنان على صحة الناس، ذلك ما كشفته دراسة جديدة في الولايات المتحدة، مشددة على أن "الخطورة تستهدف بالتحديد الأطفال الصغار".ووفق ما ذكر موقع "بيزنيس تايمز"، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية حذرت من خطر ابتلاع الأطفال الصغار لمادة "الفلورايد"، الموجودة في معجون الأسنان.وقالت الدراسة إن غسل الأسنان يفضل أن يبدأ مع ظهور أول سن للطفل، مضيفة "ينصح بالانتظار حتى يبلغ عمر الطفل عامين".

وقال الهيئة التابعة لوزارة الصحة الأميركية إن استخدام الفلورايد بكمية كبيرة أثناء نمو الأسنان يؤدي إلى تغييرات واضحة في بنية المينا، مثل الإصابة بـ"تسمم الأسنان".

وأضافت أن التسمم يحدث نتيجة نقص في معادن المينا بسبب الجرعات الزائدة من الفلورايد.

وتابعت "بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، يجب استخدام كمية معجون أسنان بحجم حبة الأرز..



ولمن هم أكبر من ثلاث سنوات، يفضل استخدام كمية بحجم حبة البازلاء وذلك حتى بلوغ عمر ست سنوات".

وكانت الدراسة ذاتها وجدت، خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2016، أن أكثر من 38 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات يستخدمون كميات كبيرة من معجون الأسنان.

كما توصلت إلى أن نحو 80 في المئة من الأطفال بين 3 و15 سنة تأخروا في بدء غسل أسنانهم بالفرشاة.

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