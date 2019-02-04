المغدور علاء مشذوب يتصدر ترند تويتر

2019/02/04 | 18:03

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم _ بغداد

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، على قانون الموازنة المالية لعام 2019.

وقال المكتب الاعلامي لصالح في بيان، إن الاخير " صادق، اليوم، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي".

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بغداد اليوم _ خاص

أكد الخبير القضائي علي التميمي، الاثنين (4 شباط 2019)، أن نجاح المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في عمله ليس سهلاً، فيما كشف أسباب ذلك.

وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، سو

بغداد اليوم- بغداد

رصدت عدسة "بغداد اليوم"، الاثنين، مروحيتان عسكرية أميركية تجوبان سماء العاصمة بغداد، دون معرفة اهداف التحليق او وجهته.

ورصدت عدساتنا، مروحيتين عسكريتين اميركيتين، احداهما نوع "شينوك"، اثناء تحليقهما ف

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