فحوى اللقاء الذي جمع المعارضة بوفد من عفرين في اربيل

2019/02/04 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتابع بريمو "طالبنا بخروج الميليشيات الموجودة حاليا والتي ترتكب الانتهاكات في عفرين وبعودة كافة النازحين وضمنهم من نزحوا الى مناطق الشهبا".

واشار بريمو الى أن رئيس الوفد نصر الحريري أكد أن الأوضاع الحالية في عفرين مؤقتة ولن تدوم وينبغي أن تصب كافة الجهود في سبيل تغييرها.

وقال بريمو "أكد الحريري مناقشة هذا الامر مع قيادة الائتلاف ومع المسؤولين الاتراك في سبيل إيجاد حل يضمن إدارة عفرين من أهلها".

وقال بريمو "قلنا لهم نحن كمجلس وطني كوردي شركاء للائتلاف سياسيا فلماذا لسنا شركاء على الأرض، ولماذا لا تتم الاستعانة ببيشمركة روج بدل تلك الميليشيات؟".

وتابع "قلنا لهم ان من يديرون عفرين حاليا لايخدمون عفرين ولا الائتلاف ولا تركيا ولا سوريا، بل هم مجموعة من اللصوص والمرتزقة والحل الأمثل أن تدار عفرين من قبل سكانها".

وبحسب بريمو فإن الحريري وعد بالعمل جديا على تجاوز هذه الأوضاع في عفرين لافتا الى أنه "وعد بفتح خط ساخن" معهم لتجاوز هذه الأوضاع.

وتفيد تقارير يومية بارتكاب الفصائل المسلحة عمليات قتل وابتزاز ونهب لكن أخطر ماتمارسه الميليشيات المدعومة تركيا هو التغيير الديمغرافي حيث تقوم بمنع عودة سكان عفرين الى منازلهم، وتقوم بإسكان غرباء موالين لتركيا محلهم وفق تقارير.

أجرى اللقاء زردشت حمي

تحرير سوار أحمد

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