الحامدي: لم يتحقق انجاز خلال الـ100 يوم وسيتم استدعاء عبدالمهدي بعد عطلة البرلمان

2019/02/04 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضافت في تصريح للغدير، أن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لم يستطع حتى إكمال كابينته الوزارية وكذلك لم ينهِ العمل بالوكالة في مؤسسات الدولة كما وعد أثناء عرضه المنهاج الحكومي".واعتبرت أن "تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد حلقة زائدة باعتبار أن هناك مؤسسات معنية بهذا الأمر كهيئة النزاهة وغيرها، لم تستطع القضاء على الفساد"، متسائلا عن "جدوى هذا المجلس في محاربة الفساد وهو حلقة زائدة".وتابعت، أن "عبدالمهدي لم يستغل فرصة دعم تحالفي الاصلاح والبناء وكذلك المرجعية الدينية لتحقيق إنجاز على أرض الواقع"، مشيرة الى "أننا كنا نتوقع من عبدالمهدي حسم الكثير من الملفات بأسرع وقت ممكن لكن هذا الأمر لم يحصل".وبحسب الحامدي فإنه "بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي لمجلس النواب سيتم استدعاء عادل عبدالمهدي لتوضيح ما قدمه حلال فترة المئة يوم وما نفذ من البرنامج الحكومي وربما تكون هناك استضافات واستجوبات للوزراء المقصرين".انتهى.ص.هـ.ح.

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