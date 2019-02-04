صالح يوقع على الموازنة الاتحادية لعام 2019

2019/02/04 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للرئاسة، تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، إن" رئيس الجمهورية، برهم صالح، صادق على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي"، مؤكدا، على ضرورة تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، والبدء بمرحلة البناء والأعمار".

وأضافت الرئاسة بحسب بيانها انه" نثمن الجهود التي أسهمت في إعداد مشروع الموازنة ودراسته وتشريعه سواء في الحكومة او بمجلس النواب".

يشار الى ان مجلس النواب صوت في 24 كانون الثاني 2019 على قانون الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2019".

انتهى..م.ر

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