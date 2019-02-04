2019/02/04 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابا الفاتيكان: لا يجب أن تكون الأديان حواجز إقصاء بين البشر) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابا الفاتيكان: لا يجب أن تكون الأديان حواجز إقصاء بين البشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).