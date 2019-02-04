الحدود يتعاقد مع خمسة مصارعين

2019/02/04 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الحدود الرياضي مع عدد من نجوم المصارعة الرومانية لتدعيم صفوف فريق المصارعة في النادي .

وذكر عضو الهيئة الإدارية ومشرف فريق المصارعة كاظم جبر في بيان ورد لشفق نيوز ان "إدارة النادي تعاقدت مع المصارعين حسين غويل، وائل جاسم، جاسم حميد، غيث مهدي، مصعب عواد، تحضيرا للإستحقاقات المقبلة، لاسيما وان فريق الحدود للمصارعة يعتبر من الفرق التي لها وزنها على مستوى العراق، وصاحبة إنجازات مميزة على صعيد المشاركات الخارجية" .

من جانبه عبر مدرب فريق الحدود والمنتخب الوطني للمصارعة جمال ناصر عن سعادته بالخطوة الموفقة التي اقدمت عليها إدارة الحدود بضمها عدد من نجوم اللعبة، الذين تعول عليهم لتحقيق النتائج المرجوة والارتقاء بمستوى لعبة المصارعة في النادي على جميع الأصعدة.

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