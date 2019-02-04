تقارير - اتحاد الكرة المصري يستقر على إلغاء بند الـ8 سنوات

2019/02/04 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم، لانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية، وإجراء بعض التعديلات على اللوائح في الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم، في إلغاء بند الـ8 سنوات من لائحة النظام الأساسي دون التقيد لفترات محددة.



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ووفقًا لما نشرته تقارير مصرية اليوم الإثنين، أن بالفعل اتفق مسئولو الاتحاد المصري على طرح بند إلغاء الـ8 سنوات كفترة محددة لمجالس الإدارات.

ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم الجمعية العمومية الغير عادية يوم 23 فبراير الجاري، بحضور أنديته والتصويت على التعديلات التي ستجرى على اللوائح.

ويفكر الاتحاد في أن يصبح منصب النائب كمقعد خاص يتم الانتخاب عليه، وليس يكون بالانتخابات الداخلية كما تم مع أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد حاليًا.

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ويوجد اتجاه داخل مجلس الاتحاد بإلغاء مقعد المرأة وأن يكون التصويت من الأندية دون تفرقة بين رجل وإمرأة في الانتخابات المقبلة.

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pic.twitter.com/FgZSkEEGPp— جول مصر (@goaleg) February 4, 2019

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