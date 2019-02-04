الهايس: الانبار ترفض استخدام واشنطن لأراضيها لغرض الاعتداء على دول الجوار

2019/02/04 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس، الاثنين، رفض أهالي الانبار استخدام محافظاتهم من قبل القوات الأميركية لضرب دول الجوار او مراقبتهم، مبينا ان الشعب الانباري بالضد من استخدام محافظته ساحة او منطلق صراع.وقال الهايس لـ/المعلومة/ إن “محافظة الانبار عانت الويلات بسبب الصراعات والتدخلات الخارجية والإرهاب حتى وصل بها المطاف السقوط […]

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