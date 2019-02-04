الحزب الشيوعي: تصريحات ترمب بشأن تواجد قواته في العراق مخالفة لبنود الاتفاقية الإستراتيجية

2019/02/04 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي النائب رائد فهمي، اليوم الاثنين، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بقاء قواته في العراق لمراقبة إيران مخالفًا لبنود الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين البلدين.وقال فهمي في تصريح، أن “الاتفاقية الإستراتيجية تنص على عدم وجود قواعد أمريكية في البلاد، وعدم تهديد الدول المجاورة، في حين أن […]

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