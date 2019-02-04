الشيخ الخزعلي: التحركات الأمريكية في المحافظات العراقية جزء من حرب نفسية وإعلامية فاشلة

2019/02/04 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، أن التحركات الأمريكية في المحافظات العراقية هي جزء من حرب نفسية، وإعلامية فاشلة.وقال الشيخ الخزعلي في تصريح متلفز تابعه / الأنصار/، أن “التواجد الأمريكي العسكري في بعض المحافظات العراقية هو جزء من حرب نفسية، ومحاولة إيجاد صورة إعلامية تبين أن القوات […]

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