2019/02/04 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابا الفاتيكان: لا معرفة حقيقية للذات بدون معرفة الآخرين

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