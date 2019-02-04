وزير العمل يؤكد اهمية اعادة الثقة بنظام الحماية الاجتماعية في البلاد

2019/02/04 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الاثنين مع عدد من النواب التعاون في رصد العائلات الفقيرة المستحقة للاعانة الاجتماعية.

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