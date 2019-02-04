بالفيديو .. لحظة سقوط عامل داخل ماكينة أثناء عمله

2019/02/04 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة سقوط عامل داخل ماكينة في مصنع للنسيج، بعدما غلبه النوم.

ويظهر المقطع الذي رصدته كاميرا مراقبة داخل المصنع، تعرض العامل لخطر محقق.إذ كان العامل يقف أمام ماكينة للف الخيوط أثناء دورانها، ثم بدأ يترنح قليلا، وفي النهاية سقط داخل الماكينة بشكل مفاجئ.وتمكن زملاء العامل من حمله وإخراجه، ثم قاموا بوضعه أرضا ولحسن حظه أنه لم يصب بإصابات خطيرة.انتهى

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