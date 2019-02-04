الأنبار.. العثور على جثة مختطف في مدينة الرمادي

2019/02/04 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن القوات الأمنية عثرت على جثة مقطوعة الرأس واليدين والأرجل قرب مستشفى الولادة في قضاء الرمادي مركز المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ”ناس” اليوم ( 4 شباط 2019) إن جثة تعود إلى شخص تم اختطافه قبل أربعة أيام مع عجلته وبعد إجراء عمليات البحث عنه تم […]

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