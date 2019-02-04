علاء مشذوب يتصدر تويتر.. مغردون يطالبون بالكشف عن الجناة

2019/02/04 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تصدر هاشتاك الكاتب والروائي علاء مشذوب، تريندات موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد يوم واحد من اغتياله في مدينة كربلاء، وطالب خلاله رواد الموقع، بالكشف عن الجناة ومعرفة دوافع الجريمة.وقال مركز الاعلام الرقمي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (4شباط 2019)، إن “المغردين في الهاشتاك أدانوا الاغتيال ونددوا به، وطالبوا الحكومة بالكشف […]

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