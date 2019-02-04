رئيس الجمهورية يصادق على قانون الموازنة العامة لعام 2019

2019/02/04 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، على قانون الموازنة المالية العامة للعام الحالي 2019.وحسب بيان مقتضب لمكتبه الاعلامي، اكد صالح، على "ضرورة تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، والبدء بمرحلة البناء والاعمار"، مثمناً الجهود التي اسهمت في اعداد مشروع الموازنة ودراسته وتشريعه سواء في الحكومة او مجلس النواب".

وصوت مجلس النواب في جلسته الثامنة والعشرين يوم الاربعاء 23/1/2019، بحضور 287 نائبا، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.

تحرير: عامر الشيباني

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