بعد إثارتها للجدل .. هل بإمكان مجلس النواب التصويت على إلغاء اتفاقية الأردن؟

2019/02/04 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن إلغاء الاتفاق مع الأردن متوقف على قرار الحكومة العراقية ولا يحتاج إلى تصويت مجلس النواب، لافتة الى انه بإمكان الكتل السياسية الطعن بعدد من فقراتها أمام الحكومة.وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “القانون العراقي منح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أحقية […]

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