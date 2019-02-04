2019/02/04 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/استشهاد مواطن واصابة 6 بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين

04/02/2019 18:34:00 PM |

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واع صلاح الدين

استشهد مدني واصيب 6 اخرون بانفجار عبو ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وذكر مصدر أمني لمراسل(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تقل مواطنين في منطقة الجلام ادت إلى أستشهاد مواطن واصابة 6 اخرون ".

واضاف ان " أصابات الجرحى بليغة جدآ وتم نقلهم إلى مستشفى سامراء العام".

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