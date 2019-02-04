فنزويلا: سنراجع العلاقات مع الحكومات الأوروبية التي اعترفت بجوايدو

2019/02/04 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت حكومة فنزويلا، الإثنين، إنها ستراجع علاقاتها الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد.

وذكرت الحكومة، في بيان، أنها “تعبر عن أقصى درجات الرفض للقرار الذي تبنته بعض الحكومات الأوروبية، والتي تخضع فيه رسميا لاستراتيجية الإدارة الأمريكية الرامية للإطاحة بالحكومة الشرعية للرئيس نيكولاس مادورو”.

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