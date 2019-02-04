ناشطون عراقيون يطلقون حملة لتوزيع ألف كتاب للروائي علاء

2019/02/04 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأطلق مدونون على مواقف التواصل الاجتماعي في العراق، مبادرة لتوزيع ألف كتاب من مؤلفات الناشط والروائي علاء مشذوب، الذي اغتيل السبت الماضي في مدينة كربلاء جنوبي البلاد. وتبنت المبادرة عدداً من دور النشر في العراق تحت عنوان (صوت الكلمة أعلى من صوت الرصاص)، والتي تهدف إلى طبع وتوزيع ألف كتاب من مؤلفات مشذوب مجاناً. وحسب بيان لصفحة "دافينشي" التي تعنى بالدفاع عن الأنشطة الثقافية، قالت فيه: "لأن الظلاميين أرادوا إسكات صوت مشذوب، ولأن صوت الكلمة سيبقى أعلى من صوت الرصاص ولكي لا تموت الأفكار والآراء الحرة باغتيال صاحبها، أطلقت (دافينشي) في بغداد مبادرة بالتعاون مع (دار آشور بانيبال) لتوزيع ألف كتاب من مؤلفات الشهيد مجاناً".وكان الراحل قد اجتمع مع مجموعة من الكتاب والصحفيين في أحد الملتقيات، حتى قرر مشذوب المغادرة إلى منزله الذي يقع بالقرب من مركز المدينة القديمة، ليعترضه مسلحون ويطلقون عليه الرصاص. وعرف الكاتب والناشط والروائي بكتاباته التي تنتقد التدخلات الخارجية في شؤون البلاد، وانتقاده للدور السلبي لبعض رجال الدين على مدى السنوات الماضية. والروائي الراحل من مواليد 1968، تخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد عام 1993، وحاصل على دكتوراه في الفنون الجميلة عام 2014. وصدرت له روايات منها "مدن الهلاك – الشاهدان" (2014)، و"فوضى الوطن" (2014) و"جريمة في الفيسبوك" (2015) و"آدم سامي – مور" (2015).كما صدرت له عدة مجموعات قصصية أبرزها "ربما أعود أليك" و"زقاق الأرامل".

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