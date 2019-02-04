تباين أداء الأسهم الأمريكية بالمستهل مع ترقب إعلان نتائج أعمال

2019/02/04 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثتين، مع ترقب الإفصاح عن نتائج أعمال فصلية للشركات.





وكان قطاعا الطاقة والمرافق العامة أكبر الخاسرين في "وول ستريت"، كما قاد سهما "إكسون موبيل" و"شيفرون" تراجع المؤشر الصناعي "داو جونز".





ويترقب المستثمرون إعلان شركة "ألفابت" لنتائج أعمالها خلال الربع الرابع من العام الماضي بعد إغلاق جلسة اليوم.





وأعلن أكثر من 47% من شركات "ستاندرد آند بورز" أدائهم المالي في الربع الأخير، وجاء نحو 68.5% من نتائج الأعمال أكثر من توقعات المحللين.





وكانت الأسهم الأمريكية قد حققت مكاسبها الأسبوعية السادسة على التوالي، بعد بيانات الوظائف الشهرية التي تجاوزت التوقعات.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% إلى 25037.6 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" هامشياً بنسبة 0.06% إلى 2704.7 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنحو 0.1% إلى 7272.4 نقطة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% إلى 95.835.





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