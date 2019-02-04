وزير العمل يؤكد حرص وزارته على رصد الأسر الفقيرة في البلد

2019/02/04 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الاثنين مع عدد من النواب التعاون في رصد العائلات الفقيرة المستحقة للاعانة الاجتماعية.وذكر بيان تلقته "الغد برس" ان "عبد الزمان اكد ان الوزارة تعمل على اعادة الثقة بنظام الحماية الاجتماعية والتوسع في شمول الاسر الفقيرة كون هناك من يحاول استغلال هذا الموضوع من معقبين وضعاف نفوس، لافتا الى ان الوزارة تشدد من اجراءاتها لوضع حد لتلك الممارسات".

وجدد "استعداد الوزارة للتعاون في تحقيق الزيارات الميدانية للاسر الفقيرة التي يتم رصدها من قبل النواب، وكذلك تفعيل موضوع الوحدات الادارية في جميع المناطق للتخفيف عن المواطنين من عناء المراجعة".وتابع ان "الوزارة وضعت آلية جديدة في منح القروض من خلال متابعة المستفيد من القرض خلال ستة اشهر بغية تحقيق مشروعه الخاص".

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