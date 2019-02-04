وفد رسمي أردني كبير يزور بغداد غداً الثلاثاء

2019/02/04 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يتوجه رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة غدا الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره العراقي محمد الحلبوسي.

ويترأس الطراونة وفدا نيابيا يمثل كتل ولجان المجلس في زيارة عمل تستغرق يومين، يلتقي خلالها رئيس جمهورية العراق برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل البرلمانية العراقية.

وسيناقش الطراونة خلال الزيارة سبل تعزيز العمل البرلماني الأردني العراقي، وتوحيد مواقف المجلسين في الاتحادات العربية والدولية، وتوظيف مواقفهما لخدمة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ويضم الوفد النيابي المرافق لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الحداثة والتنمية مازن القاضي، ورئيس كتلة العدالة مجحم الصقور، ورئيس كتلة المستقبل احمد الصفدي، ورئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك، ورئيس لجنة الخدمات العامة والنقل خالد أبو حسان، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان عواد الزوايدة، وأحمد اللوزي رئيس لجنة الأخوة الأردنية - العراقية ، وعزيز العبيدي عضو لجنة الخدمات العامة والنقل، ومصطفى العساف عضو لجنة الزراعة والمياه، وطارق خوري رئيس لجنة الأخوة الأردنية –السورية، وصوان الشرفات نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة، ورئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات صباح الشعار.

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