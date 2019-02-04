النجف.. مدير المطار يفتتح مركز تموين الطائرات في مطار المحافظة

2019/02/04 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف

افتتح مساء اليوم مشروع تموين الطائرات في مطار النجف الأشرف الدولي .



بحضور مدير المطار التنفيذي اللواء شاكر الصبيحاوي وعدد من شركات

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