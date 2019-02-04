هيئة استثمار المثنى.. شركة استثمارية تقدمت بطلب لانشاء مجمع تعليمي

2019/02/04 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - المثنى

اعلنت هيئة استثمار المثنى اليوم الاثنين, عن تقديم طلب من احدى الشركات الاستثمارية للحصول على اجازة لانشاء مجمع تعليمي في المحافظة .

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