جدل حول إدارة «المنطقة الآمنة» شرق الفرات في سورية

2019/02/04 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامناً مع جدل واسع وتحركات كثيفة حول المنطقة الآمنة شرق الفرات وكيفية إدارتها، وقبل نحو عشرة أيام من قمة ضامني آستانة، أكدت

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