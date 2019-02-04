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#عاجل_الغدير | المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين : توصلنا الى تفاهم مع روسيا بشأن خارطة الطريق المتعلقة بمنبج في سورية

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#عاجل_الغدير | المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين : توصلنا الى تفاهم مع روسيا بشأن خارطة الطريق المتعلقة بمنبج في سورية

الاثنين 4 فبراير 2019 - 18:50

#عاجل_الغدير | المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين : توصلنا الى تفاهم مع روسيا بشأن خارطة الطريق المتعلقة بمنبج في سورية

#عاجل_الغدير | المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين : توصلنا الى تفاهم مع روسيا بشأن خارطة الطريق المتعلقة بمنبج في سورية

يتبع ..

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