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#عاجل_الغدير | بابا الفاتيكان يدعو لأنهاء الحرب في اليمن وسورية وليبيا

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#عاجل_الغدير | بابا الفاتيكان يدعو لأنهاء الحرب في اليمن وسورية وليبيا

الاثنين 4 فبراير 2019 - 18:49

#عاجل_الغدير | بابا الفاتيكان يدعو لأنهاء الحرب في اليمن وسورية وليبيا

#عاجل_الغدير | بابا الفاتيكان يدعو لأنهاء الحرب في اليمن وسورية وليبيا

يتبع..

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