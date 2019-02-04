ضبط عملية لتهريب النفط في أم قصر

2019/02/04 | 19:05

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن إحباط محاولةٍ لتهريب مادَّة النفط الأبيض في ميناء أ...

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