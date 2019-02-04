2019/02/04 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد : سومر نيوز

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن إلغاء الاتفاق مع الأردن متوقف على قرار الحكومة ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد إثارتها للجدل .. هل بإمكان مجلس النواب التصويت على إلغاء اتفاقية الأردن؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد إثارتها للجدل .. هل بإمكان مجلس النواب التصويت على إلغاء اتفاقية الأردن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).