الامم المتحدة تجدد مساندتها للحكومة العراقية ودعم المشاريع والبرامج الخدمية في البلاد

2019/02/04 | 19:05

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بغداد – عراق برس- 4 شباط / فبراير: اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، الدور المهم للأمم المتحدة في دعم العملية الديمقراطية في العراق.واشاد خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، اليوم الاثنين 4-2-2019 الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينين بلاسخارت بجهود بعثة الامم المتحدة ودعمها للعراق في ترسيخ حالة التعايش السلمي بين العراقيين” ، مؤكداً ” اهمية دور المنظمة بمساهمتها في تقديم العون والمساعدة للمهجرين واعادة النازحين الى ديارهم” .



من جهتها، اكدت بلاسخارت مساندتها للحكومة العراقية ودعم المشاريع والبرامج الخدمية مساندتها للحكومة العراقية ودعم المشاريع والبرامج الخدمية في البلاد.



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