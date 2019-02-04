الاعلام الرقمي: هاشتاك #علاء_مشذوب يتصدر ترند تويتر

2019/02/04 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الاعلام الرقمي، الاثنين، عن تصدر هاشتاك علاء مشذوب ترند تويتر في العراق بعد يوم واحد من اغتيال الكاتب والروائي علاء مشذوب في كربلاء.واوضح المركز، خلال بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "المغردين في الهاشتاك ادانوا الاغتيال ونددوا به، وطالبوا الحكومة بالكشف عن الجناة ومعرفة دوافع الاغتيال وعدم التساهل مع القتلة، كما دعا البعض الاخر من المغردين العراقيين الى شراء كتب وروايات الراحل لكي تعيش افكاره وهو افضل رد على القتل والارهاب".

واشار المركز الى ان "هذا الهاشتاك يعتبر من الهاشتاكات العراقية الحقيقية التي يغرد بها العراقيون تعبيرا عن موقفهم ازاء عمليات الاغتيال التي تحصل في العراق بين الحين والاخر".

واطلق مجهولون، امس الاول السبت 2 شباط 2019، نيران اسلحتهم تجاه مشذوب وسط كربلاء، ما اسفر عن مقتله في الحال.

وشيع العشرات من اهالي كربلاء، امس الاحد، جثمان الروائي علاء مشذوب.

وتم تشييع الروائي من محلة باب الخان التي تقع في المدينة القديمة، حيث مكان سكنه منذ الطفوله الى شوارع وأزقة مركز المدينه، وشارك بها ادباء وشعراء وكتاب ونقابات مثل نقابة المعلمين ونقابة الادباء والكتاب ونقابة الصحفيين.

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