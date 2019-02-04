2019/02/04 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان الجبوري – كركوك يرى المواطن هيثم محمد، وهو من اهالي ناحية الزاب في كركوك، ان دور منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية اسهم بشكل كبير بإعادة الاستقرار للناحية، لكنه يقول أن ” نشاط تلك المنظمات تراجع في الاونة الاخيرة”.وخلال جلسة على الأرض امام منزله وسط الناحية جمعته بمراسل (كركوك ناو) في الزاب، يؤكد محمد، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواطنو الزاب ومجلسها يناشدون إدارة كركوك لإرسال المنظمات الدولية إليها ..



لهذا السبب كركوك ناو.

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