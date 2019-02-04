موجات الواي فاي تتحول إلى كهرباء

2019/02/04 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - حارث المبارك - لندن

تواصلت جهود الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) هي جامعة بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس بتصميم جهاز يمكنه تحويل إشارات الـ واي فاي إلى طاقة كهربائية نستطيع أن نستغلها في تشغيل الأجهزة الإلكترونية.تم صنع هذا الجهاز الذي يطلق عليه rectenna الذي يستخدم الطاقة المتولدة منه لتشغيل أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر و الهواتف الذكية والأجهزة الطبية والأجهزة القابلة للارتداء ونقصد بها مثل الساعات اللياقية البدنية والاحذية الذكية وغيرها من دون أن تحتاج هذه الأجهزة إلى بطاريات.صمم هذا الجهاز بحيث يعتمد على هوائي مرن يعمل على التقاط موجات التيار المتردد الكهرومغناطيسية، التي تحمل موجات الـ واي فاي، وسوف يعمل الهوائي بنقلها إلى شبه موصل ثنائي الأبعاد بعملية الاكترونية معقدة يقوم بتحويلها إلى طاقة كهربائية (فولت).البروفيسور توماس بالاسيوس، المشرف و المشارك في هذه الدراسة، قال أن بالإمكان استخدام هذا النظام الجديد لإنتاج الكهرباء في أماكن واسعة في المدن الكبرى مثل الجسور والطرق السريعة، وقال أيضا إن ذلك سوف يستقطب جميع المعلومات المتواجدة حولنا.يستطيع هذا الجهاز أن ينتج حوالي 40 ميكرو واط من الطاقة عندما يستلم لمستويات الطاقة المعتادة في إشارات الواي فاي بحوالي 150 ميكرو واط تقريبا، يسعى الباحثون إلى تطوير أنظمة أكثر تعقيدا لتحسين كفاءتها في المستقبل.



ويمكن لهذه الطاقة ان تكفي لإضاءة شاشة LED أو تشغيل شريحة سليكون مثل الهواتف الذكية والايباد.ووفقًا للباحثين ، يمكن أن تصبح تقنية الـ واى فاى مصدرًا للطاقة واسع الانتشار بفضل أشباه الموصلات المتطورة التى تحول الإشارة إلى تيار مباشر.

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