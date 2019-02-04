الإعدام لمعلم اغتصب طفلة عمرها 4 سنوات

2019/02/04 | 19:05

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بغداد اليوم - بغداد

حكمت السلطات الهندية بالإعدام شنقا على معلم مدرسة اغتصب بوحشية طفلة عمرها 4 سنوات، في أول تطبيق ف...





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