2019/02/04 | 19:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
حكمت السلطات الهندية بالإعدام شنقا على معلم مدرسة اغتصب بوحشية طفلة عمرها 4 سنوات، في أول تطبيق ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الإعدام لمعلم اغتصب طفلة عمرها 4 سنوات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
حكمت السلطات الهندية بالإعدام شنقا على معلم مدرسة اغتصب بوحشية طفلة عمرها 4 سنوات، في أول تطبيق ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الإعدام لمعلم اغتصب طفلة عمرها 4 سنوات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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