صادقون: التواجد العسكـري الامريـكي لا علاقـة له بتقديم المساعدة للقوات الأمنية

2019/02/04 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت كتلة صادقون ان التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

حول أسباب التواجد العسكري الأمريكي في العراق تكشف السبب الحقيقي

وراء هذا التواجد . وأشارت الكتلة في بيان الى انه لا علاقة لهذا التواجد العسكري بتقديم

المساعدة للقوات الأمنية العراقية ، وإنما يراد منه استخدام العراق

كمنطلق للاعتداء على مصالح دول الجوار ، ما يعد انتهاكا صريحا

للدستور.وطالبت الكتلة الحكومة بإعادة تعاملها مع ملف القوات

الأمريكية على هذا الأساس ووضع حد لهذا التواجد الذي يريد ادخال

العراق في صراعات ومشاكل لا طائل منها.

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