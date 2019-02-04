الحلبوسي وطالباني يبحثان سبل تعزيز التعاون بين المركز والاقليم

2019/02/04 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،الاثنين، نائب رئيس وزراء

إقليم كردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد،

وسبل تعزيز التعاون بين المركز والإقليم، وكذلك مناقشة عددٍ من

المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد ضرورة حل المشاكل العالقة

وفقا للدستور .

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