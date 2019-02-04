2019/02/04 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق الدفاع المدني يفوز على الجيش 3-0 ضمن استعداداته للتصفيات النهائية المؤهلة لدوري الكرة الممتاز

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