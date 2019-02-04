2019/02/04 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:حقق فريق بيشمركة السليمانية لكرة الطائرة، اليوم الاثنين، فوزا مثيرا على فريق القوة الجوية، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز للعبة.وفاز فريق بيشمركة السليمانية على فريق القوة الجوية بثلاث أشواط مقابل شوطين، في اللقاء الذي جرى بينهما في قاعة الشعب الرياضية المغلقة بالعاصمة بغداد.

وانتهت اشواط المباراة بواقع (26-24) و(25-22) و(19-25) و(22-25) و(16-14).يشار الى ان حامل لقب الدوري فريق غاز الجنوب، استهل يوم امس الاحد مشواره في الدوري الممتاز، بالفوز على نادي الحبانية بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة القوة الجوية تخسر أمام بيشمركة السليمانية بالدوري الممتاز ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة القوة الجوية تخسر أمام بيشمركة السليمانية بالدوري الممتاز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).