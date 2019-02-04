سانشو: أندية كثيرة تريدني

2019/02/04 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر كشف جادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند والمنتخب الإنجليزي عن كم العروض المقدمة لشرائه، وذلك في حديثه لصحيفة "فور فور تو".

اللاعب البالغ من العُمر 18 عامًا يشارك مع أسود الفيستيفاليا على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، وأحرز ثمانية أهداف وصنع ستة عشر في تسع وثلاثين مباراة مع الفريق الألماني في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليهم في عام 2017، ليُصر سانشو أن بروسيا دورتموند هو النادي الأنسب بالنسبة له.

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وقال سانشو: "في دورتموند يجد الشباب فرص للانطلاق، كما أن كل مباراة نخوضها على ملعبنا يحضرها 80 ألف متفرج".

كما أضاف لاعب منتخب الأسود الثلاثة: "من الجنون معرفة عدد الفرق التي ترغب في التعاقد معي، هذا يدل على أدائي الجيد".

يذكر أن سانشو المرتبط بعقد إعارة مع دورتموند حتى نهاية موسم 2021-2022، كان قد أحرز سبعة أهداف وصنع اثني عشر هدفًا في 27 مباراة لعبها في الموسم الحالي.





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