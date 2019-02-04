الإنقسام يدفع الفلسطينيين إلى الهاوية

2019/02/04 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على رغم كثرة ما قيل في وصف مخاطر ومساوئ الإنقسام الداخلي الفلسطيني، لعل من المفيد التذكير ببعض الحقائق التي تقف جلية أمام

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