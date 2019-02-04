الكشف عن قيام السفارة الأمريكية شراء ذمم برلمانيين لمنع اقرار مسودة إخراج قواتها من العراق

2019/02/04 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف مصدر نيابي، الاثنين، عن قيام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد بشراء ذمم عدد من النواب والكتل السياسية داخل مجلس النواب لعدم التصويت على مسودة قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية القتالية.وقال المصدر في تصرح لـ/ المعلومة /، إن “السفارة الأمريكية في بغداد قامت بالتحرك على بعض […]

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