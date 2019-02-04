ريال مدريد يحضر مفاجأة لمودريتش

2019/02/04 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضة

كشفت صحيفة “آس” الاسبانية”، أن نادي ريال مدريد، يحضر مفاجأة للاعبه لوكا مودريتش خلال الأسابيع المقبلة للاستمرار داخل “سانتياجو برنابيو” لسنوات أخرى.

وذكرت الصحيفة

أن “عقد الكرواتي الدولي الأفضل في العالم ينتهي في حزيران 2020، ويهدف المسئولين

في النادي الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز التمديد معه لموسمين آخرين ليستمر حتى

2022”.

وبينت أنه

“مودريتش يبلغ من العمر حالياً 33 عاماً، وفي حالة إتمام الاتفاق مع إدارة ريال

مدريد سيستمر حتى عامه السادس والثلاثين”.

واضاف أن

“الفكرة لدى اللاعب هو الاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال، نظراً لارتباط أسرته

بالعاصمة الإسبانية مدريد، بالإضافة امتلاكه طموح كبير لتحقيق المزيد من الإنجازات

مع ريال مدريد والحصول على الألقاب الفردية”.

وبينت أن

“ساحر منتخب كرواتيا، يعلم أن تواجده في الفترة السابقة مع الأبيض الملكي كان

له دوراً في فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 بعد عام من النجاح والحصول على بطولة

دوري أبطال أوروبا إلى جانب وصيف كأس العالم مع بلاده في روسيا الصيف الماضي”.

وتابعت أن

“مودريتش يضع أيضاً المستقبل أمام أعينه لأن هناك رغبة من جانبه بالدخول في عالم

التدريب والسير على نفس الطريق الذي انتهجه زين الدين زيدان، راؤول، تشابي ألونسو ومدربه

الحالي سانتياجو سولاري”.

وزادت أن

“العامل الأخير والمهم الذي يجعل لوكا يستمر في ريال مدريد هو الراتب السنوي الذي

يحصل عليه مع الفريق وفي حالة تجديد عقده سيرتفع قليلاً وهو ما يعود عليه وعلى أسرته

بالاستقرار والسعادة في إسبانيا”.

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