مجلس بابل يفند ادعاءات “صفحات فيسبوك” بتواجد قوات امريكية في المحافظة

2019/02/04 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- فند مجلس محافظة بابل، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن تجول قوات اميركية في المحافظة واعتقالها قيادات بالحشد الشعبي.وقال عضو المجلس محمود المرشدي في تصريح صحفي، إن “الانباء التي تفيد بتواجد قوات اميركية او اجنبية في قضاء المحاويل أو اي منطقة اخرى في محافظة بابل لاصحة لها اطلاقا”.وأضاف المرشدي، أن “الاجهزة الامنية ...

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