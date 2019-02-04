الخارجية التركية: الغرب يتستر على جريمة قتل خاشقجي مقابل المال وصفقات السلاح

2019/02/04 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ،الاثنين، إن الغرب يتستر على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مقابل المال وصفقات السلاح.وقال أوغلو ان “تركيا تعرف من قتل خاشقجي وكيف، أمّا البلدان التي تعطي للجميع درسًا في حقوق الإنسان، تحاول اليوم التستر على جريمة قتل خاشقجي”، مضيفا: “الدول الغربية التي رأت المال، بدأت […]

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